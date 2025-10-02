Indústrias suspeitas de vender bebida adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF
As verificações vão permitir avaliar a conformidade dos insumos químicos, a existência de componentes proibidos ou em níveis superiores aos permitidos
Publicado: 02/10/2025 às 14:29
Indústrias suspeitas de vender bebida adulterada com metanol são alvo de fiscalização da PF (Reprodução / Biodiesel Brasil)
A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira, 2, fiscalizações em indústrias de bebidas nas regiões de Sorocaba e Grande São Paulo suspeitas de vender produtos adulterados com metanol. Segundo a PF, as amostras coletadas serão submetidas à análise técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e também de laboratórios especializados.
As verificações vão permitir avaliar a conformidade dos insumos químicos, a existência de componentes proibidos ou em níveis superiores aos permitidos e identificar a autoria, as circunstâncias e a extensão das irregularidades.
Na terça, a Polícia Federal abriu inquérito para investigar a contaminação de bebidas alcoólicas com metanol. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que pediu a abertura do inquérito após indícios de que haja distribuição de bebidas contaminadas para outros Estados do País.
De acordo com o Ministério da Saúde, até a noite da quarta-feira 1º de outubro, o País registrava 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol.
Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo 10 confirmados) e outros quatro em Pernambuco, que ainda estão sob apuração.
Foi confirmado um óbito em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação, sendo cinco em SP e dois em PE.
De acordo com a pasta, quatro ocorrências foram descartadas.