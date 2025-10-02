Moradora de Olinda com suspeita de intoxicação por metanol disse ter ingerido vodca

Este é o quarto caso de possível intoxicação por metanol em investigação em Pernambuco

(Foto ilustrativa: Canva )

A moradora de Olinda com suspeita de intoxicação por metanol afirmou ter apresentado os sintomas após consumo de vodca, de acordo com nota emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta quinta-feira (2).

Este é o quarto caso de possível intoxicação por metanol em investigação em Pernambuco, sendo o primeiro na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A mulher procurou uma unidade de saúde do Recife relatando náuseas, episódios de vômito, evoluindo para cefaleia e visão turva três dias após a ingestão de vodca.

No Agreste de Pernambuco, o estado investiga suspeitas de intoxicação por metanol de dois homens da cidade de Lajedo e um de João Alfredo. Os três foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no Agreste, onde dois morreram e um recebeu alta com perda de visão bilateral.