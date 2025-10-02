° / °
Vida Urbana
metanol

Moradora de Olinda com suspeita de intoxicação por metanol disse ter ingerido vodca

Este é o quarto caso de possível intoxicação por metanol em investigação em Pernambuco

Igor Fonseca

Publicado: 02/10/2025 às 14:41

Seguir no Google News Seguir

/Foto ilustrativa: Canva

(Foto ilustrativa: Canva )

A moradora de Olinda com suspeita de intoxicação por metanol afirmou ter apresentado os sintomas após consumo de vodca, de acordo com nota emitida pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), nesta quinta-feira (2).

Este é o quarto caso de possível intoxicação por metanol em investigação em Pernambuco, sendo o primeiro na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A mulher procurou uma unidade de saúde do Recife relatando náuseas, episódios de vômito, evoluindo para cefaleia e visão turva três dias após a ingestão de vodca.

No Agreste de Pernambuco, o estado investiga suspeitas de intoxicação por metanol de dois homens da cidade de Lajedo e um de João Alfredo. Os três foram atendidos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no Agreste, onde dois morreram e um recebeu alta com perda de visão bilateral.

 

Veja também:

Intoxicação , Intoxicação por Metanol , metanol
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP