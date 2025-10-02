Veja os sintomas do rapper Hungria, que teria consumido bebida adulterada

De acordo com a assessoria, Hungria deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta quinta-feira (2)

Hospital afirmou que investiga a origem do quadro de Hungria (hungria_oficial via Instagram)

O rapper Hungria deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta quinta-feira (2), com sintomas que incluem dor de cabeça, náuseas, visão turva, e acidose metabólica, ou seja, quando o sangue fica excessivamente ácido. De acordo com a assessoria do rapper, a suspeita é que ele tenha consumido bebida adulterada.

A nota afirma que o cantor está "fora de risco iminente" e que, por orientação médica, os shows foram cancelados. "O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo", diz o texto publicado nas redes sociais.

Em nota, o hospital afirmou que investiga a origem do quadro. Os sintomas são semelhantes aos relatados por pacientes que sofreram intoxicação por bebida adulterada com metanol.

O último registro de show do cantor em suas redes sociais, foi no dia 14 de setembro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Casos suspeitos de intoxicação por metanol

Até o momento, há 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol em todo o Brasil. Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo dez confirmados) e outros quatro em Pernambuco, que ainda estão sob apuração.

O Estadão questionou se a secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga a conexão do caso do cantor com consumo de bebida adulterada e se há outros casos em apuração, mas ainda não obteve resposta. A reportagem também entrou em contato com a equipe do cantor, que ainda não respondeu.

Um dos principais sintomas da intoxicação por metanol é a visão turva. Isso porque a substância ataca o nervo óptico, que conecta a retina ao cérebro.

A substância também leva à acidose metabólica quando ocorre acúmulo de ácido no organismo, que pode levar à perda de consciência, coma e até morte.



