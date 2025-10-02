Intoxicação por metanol: Polícia Científica aguarda resultado da perícia de dois corpos e de garrafa de uísque

Segundo a SDS-PE, os laudos com os resultados das perícias serão entregues à autoridade policial responsável pelo inquérito, que investiga supostos óbitos por ingestão de bebidas alcoólicas com metanol

Polícia Científica aguarda resultado da perícia de dois corpos e de garrafa de uísque (Foto ilustrativa: Canva )

A Polícia Científica de Pernambuco aguarda o resultado das perícias feitas em corpos de duas possíveis vítimas de intoxicação por metanol, por meio de ingestão de uísque, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), a Polícia Científica realizou necropsia em duas supostas vítimas, coletando material e solicitando perícias toxicológicas para detecção de metanol.

Além disso, a secretaria informou que, até o momento, não recebeu solicitação de exumação dos corpos das duas possíveis vítimas.



Já com relação às bebidas apreendidas pela Polícia Civil de Pernambuco, a SDS-PE informou que foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC) para análise no laboratório de química forense.



Até o momento, a SES-PE já notificou quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol associado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, sendo dois em Lajedo, um em João Alfredo e um em Olinda.

Ainda segundo a SDS-PE, o laudo com o resultado das perícias serão entregues à autoridade policial responsável pelo inquérito.



A secretaria reforçou que outras informações serão repassadas após a conclusão do caso para não atrapalhar as investigações.

Vítimas

Segundo o delegado de Lajedo, Cledinaldo Orico, as três vítimas notificadas pela SES-PE teriam consumido um do uísque durante um festival de rock realizado no início de setembro em Lajedo, no Agreste do estado.

Segundo o delegado, uma das vítimas teria comprado algumas garrafas de uísque em um caminhão em Belo Jardim, atraído pelo preço abaixo do mercado. Cledinaldo Orico, afirmou que possivelmente as bebidas teriam vindo de São Paulo.

Após ingerirem a bebida, os três homens deram entrada no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, também no Agreste. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), dois deles foram a óbito e o outro recebeu alta hospitalar, com perda da visão como sequela.

A paciente de Olinda, segundo a SES-PE, está com sequelas oculares e segue internada em uma unidade de saúde do Recife.