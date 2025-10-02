Moradores relatam que a comunidade está sem fornecimento de energia desde a última segunda-feira (29)

Protesto por falta de energia fecha quatro faixas da Agamenon Magalhães, no Recife (Reprodução/redes sociais)

Na manhã desta quinta-feira (2), moradores da Comunidade do Chié, em Campo Grande, Zona Norte do Recife, interditaram quatro faixas da Avenida Agamenon Magalhães, no sentido Olinda/Recife.

Pneus e galhos de árvores foram usados como barricadas e ateados fogo, bloqueando a passagem de veículos.

De acordo com os moradores, a manifestação é uma resposta à falta de energia elétrica na localidade, que persiste desde segunda-feira (29).



Uma das moradoras, identificada como Isabela, informou que o problema começou após a explosão de uma caixa estabilizadora, que causou apagão em toda a comunidade. Ela afirmou ainda que mantém contato com a Neoenergia, mas a concessionária não apresentou previsão para o restabelecimento do serviço.



Imagens do protesto registraram o bloqueio da via e a fumaça causada pela queima dos materiais. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco enviou uma equipe de combate a incêndio ao local e prestou apoio à Polícia Militar, que acompanhou a ocorrência.



O que diz a Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe à Comunidade do Chié, nesta quinta-feira (02), e normalizou o fornecimento de energia dos clientes regulares, às 11h.

Sobre eventuais danos elétricos, a companhia irá analisar cada caso isoladamente, conforme as regras previstas pela legislação do setor elétrico. A empresa esclarece, ainda, que caso constate a procedência, apenas realiza o ressarcimento aos clientes regulares com a distribuidora.