Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (2); equipes da Neoenergia trabalham para restabelecer o fornecimento de energia

Carro colide com poste, pega fogo e causa apagão em Abreu e Lima, no Grande Recife (Reprodução/redes sociais)

Na madrugada desta quinta-feira (2), um carro bateu em um poste de energia e, em seguida, pegou fogo na Avenida Brasil, no bairro do Desterro, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Por conta da colisão, a rede elétrica foi danificada e a comunidade ficou sem energia.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o chamado foi registrado por volta das 2h. Três viaturas foram encaminhadas ao local, incluindo unidades de combate a incêndio, resgate e comando operacional. As equipes conseguiram conter as chamas que destruíram completamente o veículo após a colisão.



Ainda segundo a corporação, o fogo atingiu a fachada de um estabelecimento comercial, e o poste ficou inclinado sobre o imóvel. O motorista do veículo teve apenas ferimentos leves e foi socorrido pela Polícia Militar de Pernambuco para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.



Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que equipes estão no local desde a madrugada realizando a substituição do poste e a reconstrução da rede elétrica danificada.



"A distribuidora está restabelecendo o fornecimento gradativamente, à medida que os trabalhos avançam. A previsão é que o serviço esteja normalizado para todos os clientes até o fim da manhã", informou a concessionária.