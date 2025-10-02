Obras na Penitenciária de Caruaru serão retomadas, diz governo; previsão é criar 155 vagas  

Ainda segundo o estado, a Penitenciária Juiz Plácido de Souza tem, hoje, 774 vagas. Com os serviços, a meta é aumentar em 20% a capacidade

Penitenciária de Caruaru será ampliada, segundo o governo (Seap-PE)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta (2), que vai retomar as obras de reforma e ampliação da Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, no Agreste.

Ainda segundo a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap-PE), a unidade hoje tem 774 vagas. Com os serviços, a meta é aumentar em 20% a capacidade.

O projeto prevê a criação de 155 novas vagas. Com isso, a Penitenciária Plácido de Souza poderá abrigar, oficialmente, 929 presos.



O valor total da obra é de aproximadamente R$ 10 milhões.

O edital para contratação da empresa que ficará responsável pelas obras foi publicado na edição desta quarta-feira (1º) do Diário Oficial.

Requalificação

Desenvolvido pela Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE), o projeto de requalificação da Penitenciária prevê a expansão e modernização da unidade existente, ampliando, também, as medidas de segurança do local.

A proposta está dividida em seis módulos principais (portaria e recepção; administrativo; triagem e identificação; triagem e inclusão; cozinha e padaria; e vivência coletiva).

Conforme ao governo, desde 2023, foram abertas 1.854 novas vagas no sistema prisional de Pernambuco. A previsão é que outras 5.933 sejam abertas até o fim do próximo ano.

Prazos

As obras em Caruaru serão executadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo é de oito meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.