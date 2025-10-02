diariodepernambuco.com.br
FIA declara GP de Singapura como primeira corrida de risco de calor intenso

Singapura é conhecida como o Grande Prêmio mais difícil de ser disputado devido à combinação de desafios

Estadão Conteúdo

Publicado: 02/10/2025 às 12:07

GP de Singapura, da Fórmula 1/Divulgação/F1

A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, emitiu, nesta quinta-feira, um comunicado às equipes de Fórmula 1 que vão disputar o GP de Singapura sobre o risco de calor intenso que está previsto para o horário da corrida. Assim, os pilotos poderão utilizar coletes de resfriamento.

O Grande Prêmio de Singapura marca a primeira vez que uma corrida vai ser designada como um risco de calor. Apesar do fato inusitado, esta não será a primeira vez que os pilotos usarão os coletes. As peças já vêm sendo testadas pelas escuderias ao longo da temporada.

De acordo com informações da BBC, a decisão da entidade é precaver os envolvidos sobre as condições climáticas para este fim de semana. A previsão que a temperatura supere os 31 graus no circuito de Marina Bay.

George Russell, da Mercedes, diretor da Associação de Pilotos de Grande Prêmio testou o modelo no Bahrein no início deste ano. "Nem todo mundo acha confortável, mas com o tempo, você poderá ajustar (o colete) às suas preferências. Mas o conceito é bom", afirmou.

Singapura é conhecida como o Grande Prêmio mais difícil de ser disputado devido à combinação de umidade, calor, tempo de duração da corrida e ainda a superfície irregular que predomina na pista de Marina Bay.

