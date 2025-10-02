Operação Mata Atlântica em Pé aplica mais de R$ 1 milhão em multas em Pernambuco

Ações vão tentar evitar corte de Mata Atlântica (Foto: Arquivo)

A Operação Mata Atlântica em Pé de 2025 fiscalizou 472 hectares de áreas nativas em 33 municípios de Pernambuco entre os dias 15 e 19 de setembro, resultando em multas que ultrapassaram R$ 1 milhão, além da apreensão de 14 toneladas de madeira, 58 animais silvestres e cinco armas de fogo.

Coordenada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a operação contou com a participação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), e Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).

De acordo com a promotora de Justiça Belize Câmara, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPPE, foram vistoriados 33 municípios. Os responsáveis pelas infrações terão de recuperar as áreas desmatadas.

O analista ambiental do Ibama, Amaro Fernandes, destacou que a maior parte do desmatamento foi provocada pelo plantio de capim para criação de gado, prática que contribui para a liberação de carbono na atmosfera. Ele acrescentou que as informações coletadas durante a operação irão direcionar fiscalizações futuras.

Os flagrantes de crimes ambientais foram encaminhados à Polícia Civil para instauração de inquéritos. Segundo o major Wagner Feitosa, subcomandante do Batalhão de Polícia Ambiental, o material recolhido durante a ação foi registrado em Termos Circunstanciados de Ocorrência ou em autos de prisão em flagrante.

A operação também contou com o uso de imagens de satélite da plataforma Brasil Mais, desenvolvida pela Polícia Federal. O diretor de Fiscalização Ambiental da CPRH, Maviael Torchi, afirmou que o recurso permitiu identificar irregularidades em tempo quase real, orientando as equipes em campo.

No ambiente nacional, a Operação Mata Atlântica em Pé ocorreu de 15 a 25 de setembro em 17 estados.

Municípios de Pernambuco

1. Amaraji

2. Barra de Guabiraba

3. Belo Jardim

4. Bom Conselho

5. Brejão

6. Brejo da Madre de Deus

7. Canhotinho

8. Caruaru

9. Catende

10. Cortês

11. Escada

12. Gameleira

13. Glória de Goitá

14. Goiana

15. Gravatá

16. Ilha de Itamaracá

17. Itambé

18. Itaquitinga

19. Jaboatão dos Guararapes

20. João Alfredo

21. Jurema

22. Lagoa dos Gatos

23. Limoeiro

24. Moreno

25. Quipapá

26. Rio Formoso

27. São João

28. São José da Coroa Grande

29. São Lourenço da Mata

30. Vitória de Santo Antão

31. Tamandaré

32. Taquaritinga do Norte

33. Timbaúba

Confira os Estados

8 da região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

4 do Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

3 da região Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

2 do Centro Oeste: Goiás e Mato Grosso do Sul.

