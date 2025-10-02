Operação Mata Atlântica em Pé aplica mais de R$ 1 milhão em multas em Pernambuco
Fiscalização percorreu 33 municípios e apreendeu madeira, animais silvestres e armas de fogo
Publicado: 02/10/2025 às 12:34
Ações vão tentar evitar corte de Mata Atlântica (Foto: Arquivo)
A Operação Mata Atlântica em Pé de 2025 fiscalizou 472 hectares de áreas nativas em 33 municípios de Pernambuco entre os dias 15 e 19 de setembro, resultando em multas que ultrapassaram R$ 1 milhão, além da apreensão de 14 toneladas de madeira, 58 animais silvestres e cinco armas de fogo.
Coordenada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a operação contou com a participação da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma), e Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA).
De acordo com a promotora de Justiça Belize Câmara, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MPPE, foram vistoriados 33 municípios. Os responsáveis pelas infrações terão de recuperar as áreas desmatadas.
O analista ambiental do Ibama, Amaro Fernandes, destacou que a maior parte do desmatamento foi provocada pelo plantio de capim para criação de gado, prática que contribui para a liberação de carbono na atmosfera. Ele acrescentou que as informações coletadas durante a operação irão direcionar fiscalizações futuras.
Os flagrantes de crimes ambientais foram encaminhados à Polícia Civil para instauração de inquéritos. Segundo o major Wagner Feitosa, subcomandante do Batalhão de Polícia Ambiental, o material recolhido durante a ação foi registrado em Termos Circunstanciados de Ocorrência ou em autos de prisão em flagrante.
A operação também contou com o uso de imagens de satélite da plataforma Brasil Mais, desenvolvida pela Polícia Federal. O diretor de Fiscalização Ambiental da CPRH, Maviael Torchi, afirmou que o recurso permitiu identificar irregularidades em tempo quase real, orientando as equipes em campo.
No ambiente nacional, a Operação Mata Atlântica em Pé ocorreu de 15 a 25 de setembro em 17 estados.
Municípios de Pernambuco
1. Amaraji
2. Barra de Guabiraba
3. Belo Jardim
4. Bom Conselho
5. Brejão
6. Brejo da Madre de Deus
7. Canhotinho
8. Caruaru
9. Catende
10. Cortês
11. Escada
12. Gameleira
13. Glória de Goitá
14. Goiana
15. Gravatá
16. Ilha de Itamaracá
17. Itambé
18. Itaquitinga
19. Jaboatão dos Guararapes
20. João Alfredo
21. Jurema
22. Lagoa dos Gatos
23. Limoeiro
24. Moreno
25. Quipapá
26. Rio Formoso
27. São João
28. São José da Coroa Grande
29. São Lourenço da Mata
30. Vitória de Santo Antão
31. Tamandaré
32. Taquaritinga do Norte
33. Timbaúba
Confira os Estados
8 da região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
4 do Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
3 da região Sul: Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
2 do Centro Oeste: Goiás e Mato Grosso do Sul.