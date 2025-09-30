Educação em foco: GGE é campeão da Copa Nordestina de Matemática 2025

Um estudante da instituição acertou todas as questões da prova e conquistou o desempenho máximo na competição

GGE é campeão da Copa Nordestina de Matemática (Divulgação/GGE)

Em 2025, o Colégio GGE foi mais além e conquistou o título de campeão da 3ª Copa Nordestina de Matemática (CoNeMat). Neste ano, a competição foi realizada pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), entre os dias 19 e 21 de setembro. Além do título, um estudante do 1º ano do Ensino Médio da instituição foi o grande destaque da competição: ele acertou todas as questões da prova e recebeu o prêmio de TOP GOLD da CoNeMat.

A olimpíada regional tem o objetivo de estimular o interesse dos alunos pela matemática, revelar jovens talentos e incentivar seu ingresso em profissões voltadas para as áreas das ciências exatas. O encontro reuniu discentes e docentes de todo o Nordeste, promoveu integração, troca de experiências e um ambiente de alto nível para desafios intelectuais.



Segundo o professor de matemática do GGE, Márcio Gomes, a preparação olímpica da instituição acontece em alto nível e de forma personalizada. Cada aluno da seleção pernambucana é acompanhado por um tutor que o orienta ao longo do ano letivo.



“A Turma Olímpica de Matemática do GGE funciona no contraturno, com aulas específicas ministradas por alguns dos melhores professores do Brasil, que possuem mais de 15 anos de experiência na preparação exclusiva para as principais olimpíadas nacionais e internacionais, como OPEMAT, CoNeMat, OMU, OBMEP, OBM, Cone Sul, IBERO e IMO”, explicou.



O GGE conta com um time formado por mais de 12 professores dedicados exclusivamente à matemática, com uma carga horária superior a 20 aulas semanais, uma equipe de coordenadores especializados e uma psicóloga exclusiva para apoiar os alunos de alto desempenho.



Nesta edição, a instituição recebeu 5 ouros, 3 pratas, 1 bronze e duas menções honrosas. Para Hugo Pegado, medalhista TOP GOLD e aluno do 1º ano do Ensino Médio, a preparação do colégio para a CoNeMat, através das aulas da Turma Olímpica e da aplicação de simulados, foi essencial para o resultado. “Ao longo dos anos, fui amadurecendo e aprendendo a manter o controle emocional para realizar provas olímpicas. Temos que persistir e acreditar que tudo vai dar certo”, comentou.



De acordo com Márcio Gomes, as olimpíadas vão além da matemática. Durante as competições, os alunos desenvolvem disciplina, respeito, resiliência, trabalho em equipe, liderança e outras habilidades essenciais para a vida pessoal e profissional.



“Outro ponto relevante é que muitos conquistam vagas diretas em universidades de excelência no Brasil, sem necessidade de vestibular, como USP, Unicamp, Unesp, Unifei, IFSUL de Minas, UFABC, UFMS e o IMPA”, finalizou o professor de matemática.



O título reafirma o protagonismo do GGE e de Pernambuco no cenário nacional de olimpíadas de conhecimento.