Educação em Foco: Projeto "Portas Decoradas" gera sentimento de pertencimento

O projeto permite que os alunos desenvolvam e apliquem um design único para decorar as portas de suas salas de aula.

O projeto do GGE leva os pequenos a imaginar uma própria identidade artística (Mayara Evelin/GGE)

No Colégio GGE, os alunos do ensino fundamental 1 têm a oportunidade de se expressar artisticamente de uma forma diferente: criando um design único para a própria porta da sua sala de aula. Intitulado “Portas Decoradas", o projeto leva os pequenos a imaginar uma própria identidade artística, estimulando a criatividade e o cooperativismo. Este ano, o tema central retrata artistas pernambucanos, despertando o interesse das novas gerações na cultura de Pernambuco, como defendido pelo Plano Nacional de Cultura (PNC).

No Colégio GGE, os alunos do ensino fundamental 1 têm a oportunidade de se expressar artisticamente de uma forma diferente: criando um design único para a própria porta da sua sala de aula. Intitulado “Portas Decoradas", o projeto leva os pequenos a imaginar uma própria identidade artística, estimulando a criatividade e o cooperativismo. Este ano, o tema central retrata artistas pernambucanos, despertando o interesse das novas gerações na cultura de Pernambuco, como defendido pelo Plano Nacional de Cultura (PNC).

Durante as aulas, os estudantes foram apresentados a artistas pernambucanos integrantes da cultura do estado, Gilvan Samico, Capiba e Tereza Costa Rêgo, e o paraibano Ariano Suassuna. Além de conhecer a biografia desses artistas, os estudantes também exploraram as técnicas utilizadas por eles, analisaram um conjunto de obras que serviram como referência artística para a produção dos estudantes.

Com essas inspirações, os pequenos foram estimulados a criar uma obra coletiva que comporia a imagem a ser ilustrada nas portas de suas respectivas salas de aula, abordagem que, segundo Rosalvo Oliveira Filho, professor de artes da instituição, permitiu que os estudantes desenvolvessem individualmente suas habilidades artísticas e criativas ao mesmo tempo em que trabalhavam de forma coletiva para produzir uma obra única e representativa da turma.

"O projeto nos traz uma sensação de realização artística já que além de proporcionar um momento de confecção das obras, também possibilita a fruição da composição final exposta em um local de extrema relevância para o cotidiano de estudantes e professores: a sala de aula. Perceber que a produção coletiva da turma está integrada ao ambiente de estudo também nos incita o sentimento de pertencimento e uma sensação positiva em participar de forma ativa da construção do ambiente escolar”, explica Rosalvo.

Além de proporcionar o acesso à cultura para as novas gerações, “Portas Decoradas” também traz aos alunos a liberdade de se expressar artisticamente enquanto nutre o sentimento de pertencimento e acolhimento do ambiente escolar.

“A expressão artística tem uma valiosa importância na vida acadêmica, porque não é só decorar, mas sim dar voz, identidade e significado a experiências que envolvem aspectos emocionais, sociais, cognitivos e culturais. Muito em breve teremos portas lindas, produzidas com muito amor, criatividade e aprendizagem pelos nossos alunos e o nosso professor de artes”, finaliza Kelly dos Anjos, coordenadora pedagógica da unidade Boa Viagem.

