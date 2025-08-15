Educação em Foco: O mundo de Ariano Suassuna como projeto pedagógico

Alunos do Colégio GGE aprendem enquanto se divertem no projeto "Sertão Encantado de Ariano". (Divulgação)

Segundo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), toda criança matriculada em uma instituição de ensino infantil tem o direito de conviver com outros indivíduos, aprendendo a respeitar as suas culturas e diferenças. A ampliação e diversificação do acesso dos pequenos a produções e saberes culturais também faz parte dos deveres da escola nessa fase crucial da infância em que os alunos constroem a sua identidade pessoal, social e cultural.

O projeto “Sertão Encantado de Ariano” do Colégio GGE foi idealizado para despertar o interesse pelas artes e estimular a valorização cultural do povo pernambucano aos alunos da educação infantil.

“Entendemos que desde a primeira infância o contato com a cultura deve ser estimulado e desenvolvido nas nossas práticas pedagógicas. O trabalho com esse projeto nos ajuda a tornar a aprendizagem dessa faixa etária mais lúdica e significativa”, conta Amanda Rangel, diretora pedagógica da unidade Boa Viagem da instituição.

A cada ano, a instituição escolhe um tema para ser a temática central do projeto e dividi-lo em subtemas para serem trabalhados com as crianças durante o período letivo, tanto de maneira específica, quanto nas atividades do dia a dia.

“Então, quando vamos trabalhar, por exemplo, os animais, nós damos um foco para os animais do sertão e quando trabalhamos a leitura ou a identificação de letras e de palavras, nós usamos um texto relacionado ao tema anual. Sempre tentamos fazer essa associação”, comenta.

Ao todo, a iniciativa de 2025 foi dividida em três momentos: “Apreciando a Criatividade de Ariano Suassuna”, “Sabores e Brincadeiras de um Sertão Cultural” e “Celebrando Ritmos da Cultura Sertaneja”.

São diversas as atividades vivenciadas pelos pequenos: Oficinas de artes, pesquisas dirigidas sobre o autor, exposição com os achados sobre o tema, diversas produções artísticas e até mesmo uma feira gastronômica, levando os alunos a explorar diversas áreas do conhecimento através da contextualização de um tema tão rico e significativo para Pernambuco.

Ariano Suassuna, apesar de nascido na Paraíba, segue sendo um dos principais símbolos da cultura pernambucana. Suas obras valorizam e destacam a beleza e riqueza do sertão nordestino, explorado de forma encantada através de suas histórias e artes.

“Esse tema convida as crianças a embarcarem em uma jornada mágica pelo sertão nordestino, onde podem explorar histórias, músicas, cores e personagens inspirados na vida e obra de Ariano Suassuna. Ele estimula a imaginação e cria um cenário fantástico, transformando a cultura nordestina em um mundo encantado cheio de aprendizados e diversão”, finaliza a Diretora.

