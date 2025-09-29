Homem morre após sofrer choque elétrico e cair de laje em Moreno
Vítima estava trabalhando em uma construção em cima da laje quando se desequilibrou e encostou na rede de alta tensão
Publicado: 29/09/2025 às 08:37
Um homem, de 44 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair de uma laje no bairro da Conceição, em Moreno, na Região Metropolitana do Recife, na manhã de sábado (27).
Segundo a Policia Civil de Pernambuco, Índio, como foi identificado, estava trabalhando em uma construção em cima de uma laje quando teria se desequilibrado e encostado na rede de alta tensão, sofrendo queimaduras e lesões. Com o impacto da queda, ele morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
O Instituto de Criminalística (IC) realizou a perícia no local e em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.
O caso está sob a responsabilidade da 19ª Delegacia de Prazeres. Em nota, a PCPE afirmou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos".