Jovem é morto a facadas em bingo no Agreste de Pernambuco

Suspeito de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na zona rural de Bom Conselho, Agreste do estado

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um jovem foi morto a facadas durante bingo no distrito de Logradouro dos Leões, zona rural de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (28). A vítima foi identificada como Thiago Rodrigues dos Santos, de 22 anos.

De acordo com testemunhas, ele participava de um bingo quando foi atingido por golpes de faca. O suspeito é José Gláucio Soares, de 40 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Thiago chegou a ser socorrido para o Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil que o caso de homicídio consumado está sendo investigada pela Delegacia de Garanhuns. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.

