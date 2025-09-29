° / °
Jovem é morto a facadas em bingo no Agreste de Pernambuco

Suspeito de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar, na zona rural de Bom Conselho, Agreste do estado

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/09/2025 às 07:31

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru./Foto: Reprodução

Um jovem foi morto a facadas durante bingo no distrito de Logradouro dos Leões, zona rural de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, na madrugada deste domingo (28). A vítima foi identificada como Thiago Rodrigues dos Santos, de 22 anos.

De acordo com testemunhas, ele participava de um bingo quando foi atingido por golpes de faca. O suspeito é José Gláucio Soares, de 40 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

Thiago chegou a ser socorrido para o Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil que o caso de homicídio consumado está sendo investigada pela Delegacia de Garanhuns. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.

