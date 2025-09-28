Incêndio atinge pátio de estabelecimento comercial em Olinda, mas não deixa feridos
Publicado: 28/09/2025 às 16:31
Na tarde deste domingo (28), um incêndio foi registrado em um pátio de estabelecimento comercial localizado na Avenida Vasco Rodrigues, no bairro de Peixinhos, em Olinda. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado e enviou cinco viaturas para a ocorrência, entre unidades de combate a incêndio, resgate, salvamento e comando operacional.
De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, as equipes constataram que as chamas atingiam apenas entulhos, como espuma e isopor, que estavam restritos ao pátio do imóvel. Duas equipes atuaram diretamente no combate ao fogo e no rescaldo da área para evitar que novos focos surgissem.
O incêndio foi controlado sem maiores danos estruturais e não houve registro de vítimas. As causas do fogo não foram informadas.