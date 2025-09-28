Pernambuco tem 12 praias com trechos impróprios para banho; Pina e Maria Farinha estão na lista

Dos 27 pontos analisados, 15 foram considerados em condições de receber banhistas

Praia do Pina, no Recife. (Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A Press)

Pernambuco tem 12 praias com trechos impróprios para banho, segundo o último informativo de balneabilidade da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), com validade até 2 de outubro. A maior parte das praias analisadas foi considerada própria para banho.

O estudo analisou praias de dez municípios: Itamaracá, Igarassu, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande.

Segundo a CPRH, a água é considerada própria quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100 mL de amostra.

As coletas ocorrem a um metro de profundidade, na área mais usada pelos banhistas. As análises seguem padrões internacionais para medir a presença de coliformes.

Veja a lista de praias consideradas impróprias:

Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros, em Itamaracá;

Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar, em Itamaracá;

Praia do Capitão (Mangue Seco), acesso pela PE-014, em Igarassu;

Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube, em Paulista;

Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa), em Paulista;

Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE), em Olinda;

Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos Correios, em Olinda;

Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres, em Olinda;

Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano), no Recife;

Praia de Barra de Jangada, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares), em Jaboatão dos Guararapes;

Praia de Suape, praia de Suape, 6, no Cabo de Santo Agostinho;

Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto, no Cabo de Santo Agostinho.

Praias próprias:

Praia do Forte, em frente ao Forte Orange, em Itamaracá;

Praia do Janga, em frente à Rua Betânia, em Paulista;

Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce, em Olinda;

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem), no Recife;

Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15, no Recife;

Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica), em Jaboatão dos Guararapes;

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II), em Jaboatão dos Guararapes;

Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária, em Jaboatão dos Guararapes;

Praia de Gaibu, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo), no Cabo de Santo Agostinho.

Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa, em Ipojuca;

Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01, em Ipojuca;

Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros, em Tamandaré;

Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré, em Tamandaré;

Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua; em Tamandaré;

Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo, em São José da Coroa Grande.