Pizzaiolo de 16 anos morre após receber descarga elétrica em Garanhuns
O caso aconteceu após o adolescente ficar com o pé preso em um freezer; a 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns investiga a ocorrência
Publicado: 17/09/2025 às 10:05
Pizzaiolo de 16 anos morre após receber descarga elétrica em Garanhuns (Reprodução/redes sociais)
Um adolescente pizzaiolo morreu após sofrer uma descarga elétrica na pizzaria onde trabalhava na noite de segunda-feira (15), na Avenida Duque de Caxias, no bairro Heliópolis, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Weliton da Silva Oliveira, de 16 anos.
Segundo informações repassadas por Douglas, irmão da vítima, à polícia, Weliton estava na pizzaria e, durante uma brincadeira com um colega de trabalho, caiu e o seu pé ficou preso em um freezer, recebendo a descarga elétrica. Douglas, que havia ido ao local buscar o irmão, chegou na hora do acidente, e conseguiu retirar Weliton.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e realizou os primeiros socorros e em seguida o encaminhou ao Hospital Regional Dom Moura. Apesar dos esforços, Weliton foi óbito pouco tempo depois de dar entrada na unidade de saúde.
O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Em nota, a Policia Civil destacou que as diligências foram instauradas para apurar o caso. As investigações estão sendo dirigidas pela 18ª Delegacia seccional de Garanhuns.