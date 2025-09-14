Homem é assassinado a facadas dentro de casa no bairro de Afogados

Informações dão conta de que os filhos do homem, incluindo uma criança de dois anos, testemunharam o ataque

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife. (Foto: DP Foto)

Um homem de 35 anos, identificado como José Rodrigo Araújo da Silva, foi assassinado a facadas na madrugada deste sábado (13) dentro de sua própria casa, na Rua Holmes Fontes, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. A violência do crime foi presenciada pelos filhos da vítima, que incluía uma criança de apenas dois anos, com quem José Rodrigo morava.

A Polícia Civil informou que o suspeito, ainda não localizado, desferiu múltiplos golpes de arma branca contra José Rodrigo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

O caso será investigado pela Força Tarefa de Homicídios. As diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias e a motivação do homicídio, além de tentar identificar e localizar o autor do crime.

