Cinco anos após a morte de Miguel, Mirtes relembra luta por justiça em entrevista no Fantástico

Mirtes pede prisão da ex-patroa, Saí Corte Real (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Neste domingo (29), o programa Fantástico, da TV Globo, vai exibir uma entrevista com Mirtes Renata, mãe do menino Miguel, que morreu aos 5 anos em 2020, em um caso que ganhou repercussão nacional e que ainda segue em busca de desfecho judicial.

O episódio vai mostrar como Mirtes encontrou forças para seguir em frente, transformando dor em mobilização. O caso de Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no centro do Recife enquanto estava sob responsabilidade da ex-patroa de sua mãe, em junho de 2020, completou cinco anos sem resolução definitiva. Desde então, Mirtes Renata tem se dedicado a manter viva a memória do filho e a cobrar celeridade da Justiça.

Atual estágio do processo



No momento, o processo criminal segue em tramitação na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A ré, Sari Mariana Costa Gaspar Corte Real, foi condenada, em maio de 2022, por abandono de incapaz com resultado morte, inicialmente a uma pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 7 anos em regime fechado.

A defesa de Sarí interpôs embargos de declaração contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal, cuja decisão ocorreu em 12 de maio de 2025. O processo está na Diretoria Criminal, cumprindo determinações do relator, o desembargador Cláudio Jean Nogueira Virgínio, antes de seguir para análise no gabinete do desembargador Eudes dos Prazeres França.

Luana Piovani

Paralelamente, Sarí Corte Real ajuizou uma ação contra a atriz Luana Piovani, alegando que declarações feitas por Piovani em redes sociais violaram sua honra e dignidade. A ação tramita no Tribunal de Justiça de Pernambuco desde novembro de 2024, e Sarí pede indenização de R$ 50 mil por danos morais.

O processo já tem audiência marcada para a próxima quinta-feira (2), via videoconferência, para discussão inicial. Luana Piovani, por sua vez, nega irregularidades, defende que suas falas foram críticas relativas ao caso e afirma que há uma “inversão de valores” no fato de uma pessoa já condenada processar quem a critica.





