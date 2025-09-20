Esportes da Sorte concorre ao Prêmio ReclameAQUI 2025

A votação popular já está aberta (Divulgação/Esportes da Sorte)

Pelo segundo ano consecutivo, a plataforma Esportes da Sorte, integrante do Grupo Esportes Gaming Brasil, está entre as indicadas ao Prêmio ReclameAQUI, uma das principais referências do mercado brasileiro em excelência de atendimento ao consumidor. Reconhecido por sua credibilidade e alcance, o ReclameAQUI recebe, todos os anos, milhões de avaliações de clientes e se tornou um termômetro essencial da reputação corporativa, reunindo empresas de diferentes setores em mais de 180 categorias.



Na edição de 2025, a marca concorre na categoria “Casas de Apostas – Bets - Megaoperações”, a mais relevante do segmento. A votação popular, aberta em 1º de setembro, segue até 31 de outubro pelo site oficial do ReclameAQUI. O anúncio dos vencedores está marcado para os dias 8 e 9 de dezembro, durante cerimônia oficial em São Paulo, reunindo algumas das marcas mais lembradas e respeitadas do país.



“O reconhecimento do ReclameAQUI mostra que estamos no caminho certo ao colocar o cliente no centro da nossa atuação. Mais do que oferecer uma plataforma moderna e segura, queremos construir relações de confiança e longo prazo. Estar lado a lado de grandes marcas nacionais em uma premiação desse porte comprova que o Esportes da Sorte se consolidou como referência no mercado”, destaca Marcela Campos, vice-presidente.

A indicação reforça o compromisso da marca em oferecer não apenas uma plataforma de entretenimento segura e inovadora, mas também uma experiência de relacionamento próxima e eficiente. O reconhecimento do ReclameAQUI se soma a outros indicadores que destacam a atuação da empresa: em 2024, a marca já havia sido indicada, e atualmente mantém o selo RA1000, certificado máximo concedido às empresas que atingem altos índices de satisfação e resolução de demandas.

“Estar novamente entre os indicados na categoria principal do Prêmio ReclameAQUI reforça nosso compromisso constante com a transparência, eficiência e qualidade no atendimento. O selo RA1000 é mais uma prova do empenho e dedicação da nossa equipe em manter altos padrões de satisfação”, afirma Maria Neves, Head de Atendimento e Suporte.

Integrante do Grupo Esportes Gaming Brasil, que também opera as marcas Onabet e Lottu, a marca acumula centenas de empregos diretos e indiretos e é certificado como Great Place to Work, demonstrando a preocupação em unir inovação, responsabilidade social e qualidade nas relações com clientes e colaboradores.

Com a votação popular em andamento, o público pode participar ativamente desse processo, ajudando a eleger as empresas que se destacam pela confiança, proximidade e excelência no atendimento. Para o Esportes da Sorte, estar novamente no páreo não é apenas um prêmio em si, mas um sinal claro de que investir em relacionamento e transparência segue sendo um dos principais diferenciais da marca e um compromisso permanente com seus milhões de usuários em todo o Brasil.