PM à paisana reage a assalto e mata suspeito na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife

Suspeito era especializado em roubo de alianças; caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (25) e matou o suspeito no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife. Os nomes dos envolvidos ainda não foram divulgados.

Segundo testemunhas, o PM trafegava pelo local quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta. Após o anúncio do assalto, o policial reagiu e efetuou disparos. O suspeito morreu no local, antes da chegada do socorro.

De acordo com a Polícia, o homem era especializado em roubos de alianças na Região Metropolitana do Recife. Uma segunda vítima, que teria sido assaltada minutos antes, esteve no local e o reconheceu.

O corpo foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Motocicleta (CIPMoto) esteve na ocorrência. Com o suspeito, foram apreendidos anéis de ouro, um revólver e cinco munições. “O militar se apresentou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para realização dos procedimentos necessários”, destacou a corporação.

