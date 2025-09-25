O acidente aconteceu por volta das 3h50, na rdovia PE-07, em Jaboatão Centro; o Corpo de Bombeiros realizou o resgate das vítimas

Caminhão tomba sobre carro em Jaboatão e deixa três pessoas feridas (Reprodução/redes sociais)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia PE-07, em frente ao Atacadão, em Jaboatão Centro, Jaboatão dos Guararapes, na madrugada desta quinta-feira (25). O sinistro foi por volta das 3h50 quando um caminhão tombou e atingiu um carro de aplicativo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas ao local. O motorista do caminhão, de 40 anos, ficou preso às ferragens e foi retirado pelos agentes. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a UPA de São Lourenço da Mata.

No automóvel, duas pessoas também ficaram feridas. Uma delas foi socorrida para a unidade de saúde e a outra sofreu apenas um corte, sem necessidade de hospitalização. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apoiou a ocorrência.