Policiais ambientais flagram extração irregular de minério e caça predatória em zona rural de Caruaru

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental flagraram a extração irregular a partir da denúncia de caça predatória

Policiais da PM Ambiental encontraram escavadeira na comunidade rural (DIVULGAÇÃO/PMPE)

A partir de uma denúncia de caça predatória ilegal, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental flagraram uma extração irregular de minério, no povoado Fundão, na zona rural de Caruaru, no Agreste de Pernambuco

Ao chegar no local indicado na denúncia, a equipe visualizou uma máquina escavadeira realizando extração irregular de areia. O responsável admitiu que não possuía as devidas licenças, infringindo o Artigo 55 da Lei 9.605.

Durante as rondas, os policiais ambientais também identificaram um homem portando um mochila, que a largou no chão e fugiu após a aproximação da equipe da PM. Foram apreendidas espingarda calibre .32 e munição.

“Diante dos fatos, o envolvido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis”, relatou a nota oficial da PM.