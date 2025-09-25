Operação cumpre cinco mandados contra prática de estelionato e falsificação de documentos

Operação "Sidelines", da Polícia Civil de Pernambuco, foi iniciada em setembro de 2023

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, na manhã desta quinta-feira (25), a 61ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada "Sidelines". A investigação foi iniciada em setembro de 2023, visando identificar e desarticular associação criminosa voltada à prática de estelionato, falsificação de documento público e particular.

Nesta quinta estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e preensão, todos expedidos pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

Na execução estão sendo empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco – DINTEL.

A ação está vinculada à Diretoria Integrada Metropolitana - DIM, sob a presidência do Delegado Carlos Couto, titular da Delegacia de Polícia da 22ª Circunscrição - Piedade, unidade integrante da 6ª Delegacia Secional - 6ª DESEC.

