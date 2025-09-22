Policial à paisana reage a assalto e mata suspeito no Recife
Outro envolvido conseguiu escapar levando celulares; caso será investigado pelo DHPP
Publicado: 22/09/2025 às 07:59
Polícia Militar de Pernambuco (Foto: Divulgação)
Um policial militar à paisana reagiu a uma tentativa de assalto no bairro de Cajueiro, Zona Norte do Recife, no sábado (20). Durante o confronto, um dos suspeitos, que utilizava tornozeleira eletrônica, foi baleado e morreu no local. O segundo homem conseguiu fugir levando os celulares do PM e da companheira, que também estava presente no momento da ação.
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 13º Batalhão foram acionadas e confirmaram a morte no local. O suspeito morto não teve a identidade revelada.
O casal foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestou depoimento. Um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do crime, ouvir testemunhas e analisar imagens de câmeras de segurança da área.
A Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) também informou que vai abrir uma investigação preliminar paralela para acompanhar o andamento do caso, medida padrão em ocorrências que envolvem agentes de segurança pública.
O corpo do suspeito foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. A Polícia Civil segue em busca de localizar o segundo assaltante que conseguiu escapar.