Estátua da Liberdade da Havan é incendiada em Petrolina
Câmeras de seguranças mostram o momento em que dois suspeitos se aproximam da estátua e ateiam fogo na estrutura. Polícia Civil investiga o caso
Publicado: 23/09/2025 às 11:12
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) instaurou um inquérito para apurar as ocorrências de dano e incêndio dolosos. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)
A estátua da Liberdade da loja Havan, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi incendiada por vândalos na madrugada desta terça-feira (23).
Câmeras de seguranças registraram o momento em que dois suspeitos se aproximam da estátua, por volta das 2h, e ateiam fogo na estrutura, localizado no bairro Jardim Maravilha.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 3h30.
“Duas viaturas foram enviadas ao local e, graças à rápida atuação da equipe, o fogo foi controlado. As chamas atingiram um terreno baldio e uma estátua, sem registro de feridos, diz a nota do Corpo de Bombeiros.
Ainda segundo a corporação, as causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito foi instaurado, através da 213ª Delegacia de Petrolina, para apurar as ocorrências de dano e incêndio dolosos.
A PCPE ainda informou que mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos.