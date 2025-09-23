Estátua da Liberdade da Havan é incendiada em Petrolina

Câmeras de seguranças mostram o momento em que dois suspeitos se aproximam da estátua e ateiam fogo na estrutura. Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) instaurou um inquérito para apurar as ocorrências de dano e incêndio dolosos. (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

A estátua da Liberdade da loja Havan, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi incendiada por vândalos na madrugada desta terça-feira (23).

Câmeras de seguranças registraram o momento em que dois suspeitos se aproximam da estátua, por volta das 2h, e ateiam fogo na estrutura, localizado no bairro Jardim Maravilha.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 3h30.

“Duas viaturas foram enviadas ao local e, graças à rápida atuação da equipe, o fogo foi controlado. As chamas atingiram um terreno baldio e uma estátua, sem registro de feridos, diz a nota do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo a corporação, as causas do incêndio serão apuradas pelos órgãos competentes.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que um inquérito foi instaurado, através da 213ª Delegacia de Petrolina, para apurar as ocorrências de dano e incêndio dolosos.

A PCPE ainda informou que mais informações poderão ser repassadas após a completa elucidação dos fatos.