Mulher é esfaqueada pelo companheiro em Caruaru

Vítima de 34 anos foi atingida no pescoço e no abdômen; suspeito está foragido

A vítima foi socorrida pelo Samu para o Hospital Regional do Agreste (HRA) (Reprodução/redes sociais)

Uma mulher de 34 anos foi esfaqueada pelo companheiro, no início da noite desta segunda-feira (22), no bairro do Salgado, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Cícera Gomes da Silva.

De acordo com informações repassadas à polícia, o caso aconteceu na 2ª Travessa da Tijuca, nas proximidades da Igreja Monte Carmelo. Cícera estava em casa quando foi atacada com golpes de faca no pescoço e no abdômen pelo companheiro após um desentendimento. Lairton, de 27 anos, como foi identificado, fugiu do local depois do crime e ainda não foi localizado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a vítima, que apresentava sinais vitais no momento do resgate. Ela foi levada para o Hospital Regional do Agreste Doutor Waldemiro Ferreira (HRA), onde permanece na sala vermelha e deve passar por cirurgia.

Moradores relataram que o casal fazia uso de drogas. Ainda segundo a polícia, Lairton estaria sobre os efeitos de álcool e dos entorpecentes encontrados dentro da residência.

A Polícia Civil investiga o caso de tentativa de feminicídio por meio da Delegacia de Caruaru. "As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", destacou em nota.