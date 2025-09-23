Mandante da execução de personal trainer em Caruaru é preso em Mato Grosso do Sul

Genilson Lino da Silva, conhecido como Perna, é apontado como mandante da execução do personal trainer Rodrigo Gama, ocorrida em 2023. Ele foi preso após se entregar à Polícia na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Rodrigo Gama era personal trainer (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O mandante da execução do personal trainer Rodrigo Gama, morto em 2023 em Caruaru, no Agreste, foi preso na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Genilson Lino da Silva, conhecido como “Perna”, se entregou às autoridades policiais na última sexta (19).

As informações foram confirmadas pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). “Outras informações poderão ser repassadas em momento oportuno”, disse a corporação, em nota.

Genilson encomendou a morte de Rodrigo após ter sido repreendido pelo educador físico por gravar mulheres treinando dentro da academia da qual Rodrigo era coordenador técnico. O estabelecimento é situado no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru.

Chefe do Crime

“Perna”, como é conhecido Genilson Lino, é um dos principais nome do crime do estado da Bahia. Ele já foi condenado a mais de 70 anos de reclusão pelos crimes de por tráfico, roubo, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa.

Relembre

Rodrigo estava dentro da academia quando um homem se aproximou e disparou três tiros na direção dele, no dia 20 de fevereiro de 2023. Ele foi atingido na região da nuca por um disparou. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem autor dos tiros foi identificado como Felipe Coelho Silveira. Ele foi preso cerca um ano atrás, em setembro de 2024. Outras quatro pessoas envolvidas no crime também estão presas.

O mandante, Genilson Lino da Silva, foi detido na última sexta (19), na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.