Interdição em Candeias altera itinerários e paradas de ônibus a partir desta quarta (24)

Interdição em Candeias altera itinerários e paradas de ônibus a partir desta quarta-feira (24) (Divulgação)

A partir das 7h desta quarta-feira (24), a Rua do Jangadeiro, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, será totalmente interditada no cruzamento com as ruas Brasilândia e Cuiabá para a realização de obras. Em razão da intervenção, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que seis linhas de ônibus que atendem à comunidade terão seus itinerários modificados, além da desativação de algumas paradas e implantação de pontos provisórios.

As mudanças atingem as linhas 061-Piedade, 064-Piedade (Opcional), 065-Piedade/TI Prazeres, 073-Candeias (Bacurau), 011-Piedade/Derby e 910-Piedade/TI Rio Doce. Entre os desvios programados estão os percursos pelas ruas João Fragoso de Medeiros, Santa Lúcia, Professor Sílvio Rabelo e Hermano de Barros e Silva, além das avenidas Aníbal Ribeiro Varejão e Ulisses Montarroyos, retornando posteriormente à Rua do Jangadeiro e à Rua Cuiabá.

A fim de tentar minimizar os impactos aos passageiros, o CTM instalou paradas provisórias em pontos estratégicos, na Avenida Ulisses Montarroyos, e próximo ao Edifício Jardins, na Rua do Jangadeiro. Também foram definidos locais alternativos em vias como a Rua João Fragoso de Medeiros, a Avenida Aníbal Ribeiro Varejão e a Rua Hermano de Barros e Silva, garantindo opções de embarque e desembarque durante o período de interdição.