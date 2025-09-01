Motociclista colide com idoso e o agride com golpes de faca em Petrolina

Agressões aconteceram no Centro da cidade. O idoso saiu do local na bicicleta, mesmo com ferimentos

Idoso conseguiu fugir do local (Foto: Reprodução)

Um motociclista colidiu e esfaqueou um idoso de 71 anos, que estava em uma bicicleta, na Rua Castro Alves, no Centro de Petrolina, no Sertão pernambucano, no domingo (31).

O caso foi registrado por uma câmera de segurança, que mostra quando o motociclista, que estava acompanhado de uma mulher, bate na traseira da bicicleta. O casal cai da moto e logo em seguida o condutor tira uma faca para agredir o idoso.

O ciclista é golpeado nas costas e consegue fugir. Em seguida, o suspeito retorna para a moto e deixa o local. O caso é investigado pela Polícia Civil de Petrolina.