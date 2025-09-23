Jovem morre afogado em área de lazer de Belo Jardim

Vítima de 22 anos estava na companhia dos amigos quando se afogou; o caso aconteceu na tarde do domingo (21), às margens da BR-232

Carro do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um jovem de 22 anos morreu afogado na tarde de domingo (21) na Prainha, em um rio às margens da BR-232, em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Daniel Genival Silva.

De acordo com a polícia, Daniel estava tomando banho com amigos quando se afogou. Ele chegou a ser retirado da água pelo grupo, que tentou realizar os primeiros socorros e o levou a uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu antes de dar entrada no hospital.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Belo Jardim. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.