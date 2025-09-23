Veleiro de São Paulo encalha em Serrambi antes da largada da Refeno (Divulgação)

O veleiro Maracatu, de São Paulo, ficou encalhado após colidir com uma laje de pedra no litoral de Serrambi, em Ipojuca, na Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (22). O acidente aconteceu enquanto a embarcação se deslocava para o Recife onde participaria da largada da 36ª Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha (Refeno) .

De acordo com informações do comandante da embarcação, Pablo Eugênio, uma rede de pesca ficou presa nas rabetas da embarcação, o que travou os motores e comprometeu a navegabilidade. Ao tentar retirar a rede próximo à região de Porto de Galinhas, o veleiro acabou colidindo com uma laje de pedra no litoral de Serrambi.

Além do comandante, estava a bordo apenas um marinheiro. Os dois não sofreram ferimentos e estão em segurança.

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco informou que está oferecendo toda a assistência necessária à tripulação e ao barco. A embarcação deverá ser rebocada para o Recife, onde passará por uma vistoria técnica para avaliar os danos e definir a recuperação.

A Refeno, que acontece no próximo sábado (27), é considerada a maior regata oceânica da América Latina e reúne competidores nacionais e internacionais. Apesar do incidente, a programação do evento segue normalmente.

Um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) foi instaurado pela Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) a fim de apurar as circunstâncias e causas do acidente envolvendo o veleiro Maracatu.