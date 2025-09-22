Mulher é morta com 60 facadas dentro de apartamento em Caruaru

Segundo o Instituto de Criminalística, a vítima apresentava perfurações por todo o corpo; Polícia Civil investiga o caso

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Uma mulher foi assassinada com cerca de 60 facadas dentro do próprio apartamento, na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Pinheirópolis, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Lidsay da Silva, de 20 anos .

Segundo o Instituto de Criminalística (IC), o corpo apresentava aproximadamente 60 perfurações provocadas por faca em várias partes, incluindo pescoço, abdômen, peito, rosto, costas, braços e mãos. As lesões nos membros superiores indicam que a jovem tentou se defender do agressor.

Testemunhas relataram ter ouvido pedidos de socorro durante a madrugada e, logo depois, viram um homem saindo do local. Amigos da vítima apontaram que ele seria conhecido como Eduardo.

A Polícia Militar esteve no endereço, isolou a área e aguardou a chegada do IC. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.



Nota da Polícia Civil