Neoenergia inicia retirada de fios irregulares em Caruaru
Serviços iniciam nesta segunda-feira (22) na Avenida Leão Dourado
Publicado: 22/09/2025 às 20:08
Fios irregulares removidos pela Neoenergia (Foto: Neoenergia)
A Neoenergia Pernambuco começa, nesta segunda-feira (22), uma operação para retirar instalações de telecomunicações irregulares em Caruaru. A primeira etapa ocorre na Avenida Leão Dourado (trevo sentido Centro), sempre das 21h às 6h, para reduzir o impacto no trânsito.
As equipes estão corrigindo fios fora da altura regulamentar, substituindo cabos partidos e removendo reservas técnicas irregulares. Também serão eliminadas ocupações clandestinas e pontos de fixação não autorizados nos postes. Segundo a empresa, o objetivo é aumentar a segurança da população, evitar acidentes e incêndios, além de reduzir a poluição visual da cidade.
Após a Leão Dourado, a ação seguirá para outros corredores de Caruaru ao longo das próximas semanas.
Empresas de telecom já notificadas tiveram prazo para regularizar os serviços. Quem não se adequou terá as estruturas retiradas, alerta a Neoenergia.