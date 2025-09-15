Estado já acumula 90 mil irregularidades em 2025, um aumento de 86% em relação ao ano anterior

Pernambuco registra mais de 11 mil ligações clandestinas de energia em agosto (Divulgação/Neoenergia)

Mais de 11,8 mil ligações clandestinas de energia foram identificadas em Pernambuco somente no mês de agosto, o equivalente a uma média de 565 fraudes por dia. Desde o início do ano, já foram contabilizadas cerca de 90,1 mil irregularidades, número 86% maior que no mesmo período de 2024.

As inspeções resultaram na recuperação de 133 milhões de quilowatts-hora, volume suficiente para abastecer 887 mil residências durante um mês. Os casos foram constatados em diferentes regiões do Estado e atingiram todas as categorias de consumidores: residenciais, comerciais, industriais e rurais.

De acordo com a Neoenergia, a concessionária vem utilizado tecnologia de monitoramento de consumo para identificar padrões suspeitos. Após os indícios, equipes de campo confirmam as irregularidades e realizam a retirada das ligações clandestinas.

A Neo informou ainda que os fraudadores vêm criando mecanismos para tentar camuflar o desvio, mas os avanços tecnológicos têm facilitado a identificação. A população também pode solicitar a instalação de medidores de forma gratuita, desde que o padrão de entrada atenda às normas de segurança.

Risco e punição

O furto de energia é considerado crime pelo artigo 155 do Código Penal, sujeito a até oito anos de prisão. Além do prejuízo financeiro, a prática oferece riscos de acidentes e pode comprometer a distribuição de energia em comunidades inteiras. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 116.