Equipes da Neoenergia estão trabalhando na substituição e reconstrução da rede elétrica; ninguém ficou ferido

Colisão de caminhão derruba poste na Abdias de Carvalho e afeta rede elétrica no Recife (Neoernegia)

Na manhã desta sexta-feira (5), um caminhão colidiu com um poste da rede elétrica na Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

A Neoenergia informou que equipes foram acionadas para realizar a substituição do poste e a reconstrução da rede danificada.

Em nota, a empresa explica que por se tratar de um serviço de alta complexidade, os trabalhos devem ser concluídos ainda no periódo da tarde.

"O fornecimento de energia na região não foi interrompido", acrescentou em nota.



Nota da CTTU

"A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que a partir das 8h desta sexta-feira (5) a Avenida Abdias de Carvalho será fechada nos dois sentidos devido a um sinistro com um poste de alta tensão ocorrido na madrugada.

A interdição será necessária para substituição do poste e, de acordo com a Neoenergia, o serviço deve durar duas horas. O desvio no sentido cidade-subúrbio deve ser feito pela Avenida General San Martin e, no sentido subúrbio-cidade, pela Rua Carlos Gomes.

Durante a interdição agentes e orientadores estarão organizando e orientando o trânsito. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com a Central de Operações pelo 0800 081 1078, a ligação é gratuita e o serviço funciona 24h."