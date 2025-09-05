Número de colisões de veículos contra postes cresce 7,6% em Pernambuco, diz Neoenergia

A Neoenergia Pernambuco registrou mais de mil abalroamentos entre janeiro e agosto deste ano, contra 951 ocorrências no mesmo período do ano passado

Colisões de carros em postes prejudicam milhares de pessoas (Foto: Neoenergia)

Entre janeiro e agosto de 2025, Pernambuco registrou 1.024 colisões de veículos em postes, contra 951 no mesmo período de 2024, um aumento de 7,6%, segundo dados divulgados pela Neoenergia Pernambuco nesta sexta-feira (5).

Apesar do crescimento, apenas 33,7% dos casos (346) afetaram o fornecimento de energia. A distribuidora atribui a baixa proporção ao uso de tecnologias que isolam trechos da rede e permitem recomposição automática do sistema.

As cidades com mais ocorrências foram: Recife (183), Petrolina (60), Garanhuns (57), Arcoverde (49) e Jaboatão dos Guararapes (46).

Os acidentes geralmente ocorrem em vias movimentadas. Nesta sexta, por exemplo, um caminhão derrubou um poste na Avenida Abdias de Carvalho, no Recife, interrompendo o fornecimento de energia para milhares de pessoas.

Segundo a Neoenergia, a troca de postes exige trabalho técnico complexo, muitas vezes iniciado apenas após liberação da perícia policial. Além da quebra da estrutura, é comum o rompimento de cabos, o que aumenta o tempo de restabelecimento.

O gerente operacional da concessionária, Fábio Barros, alerta para os riscos. “Mais do que o impacto no fornecimento de energia, esses acidentes representam um risco direto à vida das pessoas envolvidas e das que circulam pelo local. É fundamental reforçar a direção responsável e o respeito às leis de trânsito como medidas essenciais para reduzir esse tipo de ocorrência”, destaca Fábio Barros.

A empresa recomenda que, em caso de colisão com cabos sobre o veículo, os ocupantes permaneçam dentro do carro, evitem contato com partes metálicas e acionem imediatamente a Neoenergia (116) e o Corpo de Bombeiros (193).

Os custos de substituição das estruturas podem ser cobrados dos responsáveis pelos acidentes.