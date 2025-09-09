Tentativa de furto de cabos deixa partes do Centro do Recife sem energia

Bairros São José e Cabanga estão sem energia desde o início da noite

bairro São José foi um dos afetados pelo crime (Foto: Larissa Aguiar/DP)

Uma tentativa de furto de cabos de energia deixou moradores e comerciantes do Centro do Recife sem fornecimento de eletricidade na noite desta terça-feira (9). Entre as áreas afetadas estão os bairros de São José e Cabanga.

Segundo a Neoenergia Pernambuco, equipes técnicas foram acionadas e trabalham no local para restabelecer o serviço o mais rápido possível. A empresa não informou prazo para a normalização do fornecimento.

O furto de cabos é um crime que, além de causar prejuízos à população, oferece risco de acidentes graves, já que os fios de alta tensão podem provocar choques elétricos fatais. As denúncias podem ser feitas por meio dos canais 116 e WhatsApp (81 3217-6990).

Caso sejam identificados cabos pendurados ou pessoas não autorizadas intervindo em postes, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190 e comunicar imediatamente a Neoenergia, por meio do teleatendimento 116.

De janeiro a julho deste ano, a Neoenergia registrou aproximadamente mil ocorrências em todas as regiões do estado, afetando aproximadamente 14 mil famílias, além de escolas, hospitais, delegacias e outros estabelecimentos públicos e privados.

