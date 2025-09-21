Homem morre após bater carro em ônibus na PE-60, em Ipojuca (Reprodução/Redes)

Um grave acidente resultou na morte do profissional de Educação Física Selemias Albert Tirbutino, de 24 anos, na manhã deste domingo (21), na rodovia PE-60, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. O carro que ele dirigia colidiu com um ônibus na altura do Engenho Cachoeira. A vítima trabalhava como professor em uma academia da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h16 para atuar no resgate. Duas viaturas foram enviadas ao local e a equipe realizou o desencarceramento do corpo, com o apoio do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e da Polícia Científica. O óbito já havia sido constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ocorrência foi encerrada por volta das 9h55 e a rodovia ficou sob controle dos órgãos competentes. Também estiveram presentes no atendimento a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o Grupo de Gestão de Prevenção e Operações Críticas (GGPOC) e o Samu. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades.