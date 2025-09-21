Jovem morre 30 dias após ser atropelado por viatura da PM no Recife

Ao todo, o rapaz permaneceu 27 dias em coma, de acordo com um familiar de Cleanderson

Atropelamento deixou jovem em estado grave (Foto: Reprodução)

O jovem de 24 anos que ficou em estado grave após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, morreu neste sábado (20), no Hospital da Restauração, segundo o portal G1.

Cleanderson Lemos da Silva foi atropelado no dia 21 de agosto, na Avenida Marechal Mascarenhas de Morais. O acidente foi registrado por uma câmera de veículo que passava pelo local. As imagens mostram o momento em que o rapaz atravessa a via, enquanto a viatura, em alta velocidade pela faixa azul, exclusiva para ônibus, o atinge. O jovem foi arremessado ao chão.

Na época, Cleanderson passou seis dias à espera de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A família chegou a acionar a Defensoria Pública, que ingressou com uma ação judicial para garantir o internamento.

Ao todo, o rapaz permaneceu 27 dias em coma, de acordo com um familiar de Cleanderson. Segundo ele, a família tinha esperança na recuperação do jovem, que havia saído do coma na quarta-feira (17).

A causa da morte foi "choque neurogênico por traumatismo crânio-encefálico por instrumento contundente", conforme a certidão de óbito.

O caso agora é investigado pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social. Em nota enviada ao Diario, a Polícia Militar informou que “o 10º BPM está apurando a parte técnica do acidente e a Corregedoria Geral, a parte administrativa disciplinar. A sindicância da unidade ainda está em andamento”.