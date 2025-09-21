° / °
Homem morre após sofrer choque durante montagem de palco na Marcha com Jesus, em Caruaru

Ele participava da montagem de palco da Marcha com Jesus no momento do incidente

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/09/2025 às 14:18

Reginaldo Valdivino da Silva Júnior chegou a ser atendido pelo Samu/Fotos: Reprodução

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica e cair no chão, neste sábado (20), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ele participava da montagem de palco da Marcha com Jesus no momento do incidente. O evento foi suspenso.

A vítima foi identificada como Reginaldo Valdivino da Silva Júnior, conhecido como Juninho, de 27 anos. O Samu chegou a ser acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Gospel Promo, uma das organizadoras do evento, informou que a Marcha com Jesus foi paralisada no meio do percurso em respeito aos familiares de Reginaldo.

“Manifestamos nossas mais sinceras condolências e orações”, diz o texto.

A K9, empresa em que o homem trabalhava, também lamentou a morte. “Ao nosso eterno 'pequeno', como também costumávamos chamá-lo, deixamos registrada nossa sincera gratidão por sua dedicação, companheirismo e contribuição à nossa história”, escreveu.

O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco como "morte a esclarecer", natureza usada em casos de acidente, ainda sem indícios contundentes de crime.

