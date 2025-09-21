Homem é preso após se envolver em acidente e ameaçar motorista na Madalena: "Sou do PCC! Já matei muita gente"

Suspeito foi autuado por ameaça, desacato e embriaguez ao volante pós provocar batida no Túnel da Abolição, no Recife

Central de Flagrantes da Capital (Foto DP)

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante, na madrugada deste domingo (21), após se envolver em um acidente de trânsito no Túnel da Abolição, na Madalena, Zona Oeste do Recife, e ameaçar o outro motorista.

“Eu sou do PCC! Eu já matei muita gente e vou matar todo mundo aqui”, teria dito o suspeito, de acordo com o depoimento da vítima, de 39 anos, à Polícia Civil. O caso foi registrado na Central de Plantões da Capital (Ceplanc).

A batida aconteceu à 0h06. Segundo o relato da vítima, que havia saído de um hospital da região, o suspeito conduzia um Toyota Yaris, da cor branca, e fez uma ultrapassagem arriscada no Túnel da Abolição. Logo após concluir a manobra, ele teria freado bruscamente.

A vítima colidiu na traseira do Toyota Yaris. Em seguida, o suspeito teria descido do carro “completamente transtornado” e começado a xingar o outro motorista, segundo o relato. Um casal, que estava em um terceiro carro e parou para ajudar, ainda tentou contê-lo, de acordo com o depoimento.

O motorista relatou que o suspeito exalava forte odor de álcool e apresentava outros sinais de embriaguez. Ele teria sido ameaçado depois de dizer que ia chamar a polícia.

Prisão

O homem ainda tentou fugir a pé e abandonou o carro no local da batida. Ele foi localizado e detido por uma equipe da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, em seguida.

“O imputado não respeitou nem os policiais dizendo: ‘Eu conheço gente de maior patente e vou botar pra lascar em vocês’”, registra o depoimento.

O suspeito se recusou a fazer o teste do bafômetro. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato, ameaça e embriaguez ao volante. Em interrogatório, optou por permanecer em silêncio.

