Homem é executado a tiros dentro de casa na Zona Norte do Recife

Dois homens teriam se aproximado da grade da casa e atirado contra Bomba

Publicado: 21/09/2025 às 14:45

Fachada IML/Rafael Vieira

Um homem foi executado na madrugada deste domingo (21), no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife. Anderson Correia da Silva, conhecido como Bomba, de 33 anos, teria sido atingido por 20 tiros.

Segundo informações extraoficiais, Bomba estaria na casa da companheira quando dois homens se aproximaram da grade da casa e atiraram contra ele. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a vítima foi encontrada sem vida.

A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil.

