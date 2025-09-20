Obra da Prefeitura causa rompimento de tubulação e afeta abastecimento no Ibura

Compesa mobiliza equipes para reparo; fornecimento de água está suspenso em oito áreas da cidade

Água sendo desperdiçada após tubulação ser atingida por obra da Prefeitura do Recife (Reprodução)

Uma tubulação da rede de abastecimento de água da Compesa foi atingida por maquinário de uma obra da Prefeitura do Recife na Ladeira da Cohab, no bairro do Ibura. Após ser acionada, a companhia desligou a estação de bombeamento e fechou os registros para conter o fluxo de água, que está controlado no momento.

Equipes, materiais e equipamentos já estão sendo mobilizados para o início dos serviços de reparo da tubulação. O rompimento de grande porte afetou o abastecimento nas áreas UR1, UR2, UR3, UR4, UR5, UR6, UR10 e UR12.

Após as escavações e avaliação dos danos, os técnicos da Compesa informarão o prazo previsto para a conclusão do conserto e o retorno da distribuição de água às regiões afetadas.