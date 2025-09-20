Adolescente morre após passar mal nos Jogos Escolares em Santa Cruz do Capibaribe

José Roberto do Nascimento Filho tinha 13 anos e era estudante do 5º ano; a Prefeitura decretou luto oficial de três dias e oferece suporte à família

Um adolescente de 13 anos, identificado como José Roberto do Nascimento Filho, morreu na última sexta-feira (19) após sofrer um mal súbito a caminho da quadra durante a 28ª edição dos Jogos Escolares de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. Ele era estudante do 5º ano da Escola Municipal Maria Lucina, localizada no bairro Oscarzão, e participava das modalidades Society e Futsal.

Segundo a Prefeitura, o jovem já havia se machucado duas vezes na semana anterior, incluindo uma pancada na cabeça, mas não havia relatado dor significativa à família. Na madrugada de sexta-feira, ele voltou a convulsionar, mas a família optou por não levá-lo imediatamente a uma unidade de saúde, acreditando que se tratava apenas de uma dor de cabeça.

No dia do evento, José Roberto voltou a convulsionar dentro do ônibus a caminho do clube onde os Jogos eram realizados. Ele não chegou a entrar em quadra e foi levado imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde deu entrada em estado crítico, apresentando problema respiratório, e não resistiu.

A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, por meio de nota, lamentou a perda e informou que está oferecendo suporte psicológico à família e aos colegas. Segundo a administração, o caso mobilizou a comunidade local, onde o adolescente era muito ativo e participativo em atividades esportivas. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias em homenagem ao estudante.

O velório está sendo realizado nesta sexta-feira na Escola Municipal Maria Lucina, e o sepultamento ocorrerá no Cemitério São Judas Tadeu, às 16h.