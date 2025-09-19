Obras da Compesa causam mudança no trânsito em Afogados

Mudança realizada pela CTTU, a partir desta de sexta-feira (19), busca organizar o fluxo de veículos no acesso ao Largo da Paz

Por conta de obras da Compesa no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, a Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) iniciou nesta sexta-feira (19) uma mudança temporária de circulação na Rua da Paz. A medida tem como objetivo agilizar o fluxo de veículos no acesso ao Largo da Paz. A previsão é que os trabalhos da companhia de saneamento sejam concluídos em até dois meses.

De acordo com a CTTU, as alterações valem para condutores que seguem da Rua Imperial em direção ao Largo da Paz. No cruzamento da Rua da Paz com a Rua Nicolau Pereira, apenas os ônibus do transporte público poderão seguir em frente.

Para os demais veículos que se dirigem ao Largo da Paz, será necessário entrar na Rua Nicolau Pereira, seguir pela Rua Acre e realizar o retorno pela Rua João Carlos Guimarães.

A autarquia também informou que ficará proibido o estacionamento em ambos os lados da Rua Acre. Já na Rua João Carlos Guimarães, a proibição vale para o lado direito da via.

Segundo a CTTU, agentes de trânsito e orientadores estarão posicionados na área para monitorar a circulação e orientar os condutores durante o período da mudança.