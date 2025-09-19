PM morre em acidente de carro na BR-424, em Garanhuns

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. A vítima foi identificada como José Manasseis Simão da Silva.

A PMPE informou que o Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito. (Foto: Divulgação / PRF)

Um policial militar de 35 anos, identificado como José Manasseis Simão da Silva, morreu em um acidente de carro na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, na madrugada desta sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do veículo e capotou no quilômetro 95,1 da rodovia federal, por volta das 3h10 desta sexta (19).

Ainda de acordo com a PRF, o motorista estava sozinho no veículo e faleceu no local.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que 9º BPM, em Garanhuns, tomou conhecimento do acidente que vitimou o PM José Manasseis Simão da Silva.

A PMPE ainda informou que o Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou o óbito.

Além desses órgãos, o Instituto de Criminalística (IC) foi acionado à ocorrência para tomar as medidas cabíveis.

A Polícia Civil de Pernambuco irá investigar o caso.