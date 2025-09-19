Homem é executado a tiros no Sertão de Pernambuco; vídeo mostra momento do crime
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois homens se aproximam da vítima e um dos suspeitos efetua os disparos de arma de fogo. Caso aconteceu em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco
Publicado: 19/09/2025 às 10:57
Ainda é possível ver nas filmagens os dois suspeitos fugindo do local do crime. (Foto: Reprodução / Redes sociais)
Um homem de 32 anos, identificado como Emerson Soares de Brito, foi executado a tiros, na noite desta quinta-feira (18), nas proximidades da Escola de Música Maestro Israel Gomes, em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dois homens se aproximam da vítima, popularmente conhecido como Messim. Minutos depois, é possível ver um dos suspeitos efetuando os disparos de arma de fogo.
Ainda é possível ver nas filmagens os dois suspeitos fugindo do local do crime.
Segundo informações extraoficiais, a vítima é natural de Carnaíba, mas estaria morando em Tabira, também no Sertão do estado.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) registrou o caso como homicídio consumado, através da 180ª Delegacia de Carnaíba.
Ainda segundo a PCPE, um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.