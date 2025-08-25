A van colidiu com uma Strada, no domingo (24) à noite, na BR-424, entre os municípios de Caetés e Garanhuns, no Agreste

Motorista de van morre após grave batida na BR-424, no Agreste (Divulgação/PRF)

Um homem morreu em um grave sinistro de trânsito ocorrido na noite deste domingo (24), na BR-424, entre as cidades de Caetés e Garanhuns, no Agreste do Estado. Ele dirigia uma van que foi atingida por um carro de passeio e acabou capotando na via. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na noite deste domingo (24) para a ocorrência, que envolveu a van e uma Fiat Strada.

Como aconteceu

Segundo nota da PRF, a Fiat Strada seguia no sentido Caetés, e a van trafegava no sentido oposto, em direção a Garanhuns. A Strada teria invadido a faixa contrária da via e colidiu lateralmente com a van, que capotou. O motorista da van foi arremessado para fora do veículo e morreu no local. A suspeita é de que ele estava usando o cinto de segurança no momento do acidente.

Após a colisão, a Fiat Strada saiu da pista e parou imobilizada às margens da rodovia, próxima a um barranco. O motorista do veículo fugiu antes da chegada das equipes de socorro e resgate.