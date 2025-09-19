Homem é preso em PE por crimes sexuais pela internet contra criança de 11 anos em Goiás
Segundo investigações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), responsável pelo caso, uma criança de 11 anos, moradora de Anápolis-GO, foi assediada pelo suspeito. A menor chegou a ser ameaçada caso ela não gravasse e enviasse vídeos com natureza sexual.
Publicado: 19/09/2025 às 10:14
As investigações foram feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis-GO. (Foto: Reprodução / PCGO)
Um homem de 32 anos foi preso em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, suspeito de praticar os crimes de estupro de vulnerável, armazenamento de pornografia infantil e extorsão. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), uma das vítimas teria sido uma criança de 11 anos, moradora da cidade de Anápolis-GO.
Segundo as investigações da PCGO, em meados de julho deste ano, o suspeito entrou em contato com a criança de 11 anos por meio do Instagram e passou a assediá-la e ameaçá-lá, caso a menor não gravasse e lhe enviasse vídeos com natureza sexual.
Ainda de acordo com a PCGO, o homem dizia ter informações sobre a rotina da criança e de seus familiares, dizendo que “iria atrás dela” caso não enviasse o material. Com medo, a criança cedeu às ameaças e enviou as imagens.
A família da criança procurou a PCGO assim que tomou conhecimento das conversas mantidas entre a vítima e o investigado, que foi identificado e preso, na última sexta (12), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada.
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que deu apoio ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados materiais de cunho pornográfico envolvendo adolescentes despidas. Diante disso, o suspeito também foi autuado em flagrante delito.
“Após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, diz a nota da PCPE.
De acordo com a PCGO, O homem será indiciado pelos crimes de extorsão e estupro de vulnerável, além dos crimes cometidos no estado de Pernambuco.